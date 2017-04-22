Gelinlik Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Düğün mevsimi neredeyse kapıda. Hayatınızın bu en özel günlerinden birini, en iyi şekilde tasarlamak için yapılacak pek çok şey var elbette. Seçeceğiniz gelinlik de bunun en önemli adımlarından biri.



Seçim sürecinizi kolaylaştırmak üzere sizin için aşağıdaki tüyoları hazırladık.



Yalnızca trendlere bakarak seçim yapmayın





Her yılın elbette öne çıkan tasarımları var. İçinizde kalmaması için onlara bir şans verin; ancak hayalinizdekinden vazgeçmeyin ve seçiminizin en iyi taşıdığınız gelinlik olduğundan emin olun.



Prova randevunuzu günün erken saatlerine alın





Hem sizin, hem de tercih ettiğiniz gelinlik mağazası çalışanlarının en enerjik ve dinç olduğu saatler, sabah saatleri olacaktır. Bu saatlere aldığınız randevuda kendiniz de daha çok çeşit denemek için enerji bulabileceksiniz ve muhtemelen mağaza gün içinden daha az kalabalık olacak.



Odağınız, gelinliğin üzerinizde nasıl durduğunda olmalı





Danteller, taşlar, inci düğmeler… Bütün detaylar elbette önemli. Ancak tüm bu küçük şeylerde boğulup, gelinliğin üzerinize tam uyup uymadığına dikkat etmeyi unutmayın.



Duvak gelinliğin en önemli parçasıdır





Düğün dakikalarını bir düşünün. En çok dikkat çeken parça kuşkusuz duvağınız olacak. Tüm düğün fotoğraflarının çoğunda, üst gövdeniz ile bulunacak ve onunla hatırlanacaksınız. Bu yüzden size en çok yakışan duvağı seçerken iki kere düşünün.



Çok fazla çeşit denemeyin





En iyisini bulma kaygısı ile pek çok mağazaya girip, pek çok gelinlik denemek sizi daha da endişelenmeye ve strese sürükleyecektir.



Provalara yanınızda çok fazla kişi ile gitmeyin





Bu önemli anlarda, yanınızda özellikle tüm kadın akrabalarınızın, arkadaşlarınızın olması gerekiyor gibi hissedebilirsiniz; ancak bu, ne gerekli ne de doğru. Çok fazla kişiden yorum almak günün sonunda yalnızca kararsızlık yaratacaktır. Belki tek başınıza gitmek bile iyi bir karar olabilir.



İç çamaşırı seçiminiz önemlidir





Size en çok uyan gelinliği bulduktan sonra ikinci önemli aşama ona uyacak ve sizi tüm gece rahat ettirecek iç çamaşırlarını bulmak. Bu konuda da doğru kişilere danışıp doğru ölçülerde ürün almaya özen gösterin.



Prova esnasında bolca soru sorun





Mağaza yetkililerine zaten pek çok sorunuz olacak; fakat kendinize de sorular sormayı ihmal etmeyin. "Bu gelinliğin içinde nasıl hissediyorum?", "Gerçekten güzel hissediyor muyum?", "Rahat mıyım yoksa hareketlerimi mi kısıtlıyor?", "Rahatça oturabiliyor muyum?" gibi.



Tadını çıkarın





Ne kadar yorgunluğa ve strese mal olursa olsun bunlar sizin en özel ve kıymetli anlarınız. Koşturmacadan ve tüm hazırlıklardan keyif alın.