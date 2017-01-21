İZMİT'te, bir gelinlik mağazasında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



Öğle saatlerinde, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında yangın çıktı. Elektrik panosunun tutuşması sonucu mağazayı dumanlar kapladı. İtfaiyeden yardım istenilirken, mağazada çalışanlar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Mağazayı kaplayan duman tahliye edilirken, elektrik tesisatında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kocaeli