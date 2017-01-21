Gelinlik Dükkanında Yangın

Kocaeli'de bulunan bir gelinlik dükkanında elektrik panosundan ötürü yangın çıktı



İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 195 üzerinde bulunan ve Rukiye Sarı'ya ait olan gelinlik dükkanında elektrik panosu üzerinde çıkan yangın çevre esnafı ayağa kaldırdı. Dükkanı birden saran yoğun dumandan ötürü panik yapan dükkan çalışanları dükkanda bulunan yangın söndürücü ile elektrik panosuna müdahale etmesinin ardından Kocaeli İtfayiesi'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panoya ilk müdahaleyi yaparak alevlerin gelinliklere sıçramasını önlerken dükkanda maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ