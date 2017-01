Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na Doğru

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 7 Şubat'ta kapılarını 11'inci kez açacak.





İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük fuarı olarak kabul edilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde 7-10 Şubat'ta Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek.



Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan IF Wedding Fashion İzmir'de A ve B hollerinde firma stantları yer alırken, C holünde 8'i solo olmak üzere 11 defile düzenlenecek.



Performans defilesi, geçen yılın Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Tuğçe Görgülü tarafından 9 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.



Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 gelinlik, açılış günü olan 7 Şubat'ta final defilesiyle jüri karşısına çıkacak.



IF Wedding Fashion İzmir bu yıl da modaya, ticarete ve birbirinden iddialı defilelere ev sahipliği yapacak.



Fuar, Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek.