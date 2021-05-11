Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir? Yağnur İşçiler kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta'ya Eski yarışmacı Yağnur programa geliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasından heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün kimdir? Yağnur İşçiler kaç yaşında, nereli? Yağnur İşçiler kimdir? Yağnur İşçiler hayatı ve biyografisi nedir?

Gelinim Mutfakta'ya Eski yarışmacı Yağnur programa geliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasından heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün kimdir? Yağnur İşçiler kaç yaşında, nereli? Yağnur İşçiler kimdir? Yağnur İşçiler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.