Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta çeyreğin sahibi kim oldu?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 14 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 14 Mayıs gün birincisi kim? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan Yagnur bugün çeyrek altının sahibi oldu
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?
5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Yu¨ksel Hanım ve gelini Go¨nu¨l yarıs¸mamıza veda ediyor