Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta bileziği kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?