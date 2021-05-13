Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de..

GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS PUAN DURUMU

Yağnur:21

Seda:15

Esra:15

Gönül:3