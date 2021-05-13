Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de..

GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS PUAN DURUMU

Yağnur:21

Seda:15

Esra:15

Gönül:3

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Serdar Aziz Mete Kalkavan Nihat Özdemir Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:33:04. #1.15#

title