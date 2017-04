Gelini At Üzerinde Dolaştırdılar Geleneği Yaşattılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünya evine giren genç çift ilçede unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşattı. Gelin alma merasimini atla yapan damat ve yakınları, gelini at üstünde ilçe sokaklarında dolaştırarak ilgi odağı oldu.



Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 26 yaşındaki Ali Durukan ve 25 yaşındaki Gülçin Köktürk Durukan üç gün süren bir düğünle dünyaevine girdi. Gelin alma merasimi ise arabaların çıkmasıyla unutulmaya yüz tutan atla gerçekleştirildi. Damat Ali Durukan, gelini atla alarak yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı. Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren damat Durukan, "Hep böyle bir düğünüm olsun diye hayal ettim. Arkadaşımın atını süsledik ve eskiden yapılan düğünlere benzer bir düğün yaptım. Çok mutluyum." dedi.



At üzerinde gelinin dolaştığını gören Sarıgöllüler de cep telefonları ile fotoğraf ve görüntü çekerek nostaljik anları ölümsüzleştirdi.



"Geleneğin yaşatılması güzel"



Geleneğin arabaların yaygınlaşması ile unutulmaya başladığını anlatan Sarıgöl Konak Mahallesi eski Muhtarı 82 yaşındaki Doğan Topdemir, "Eskiden araba yoktu. Gelinler at üzerinde giderlerdi. Hatta, gelinin bindiği atın arkasında ikinci bir at olurdu ki bu atın üzerine gelinin yengesi binerdi. Ben on yaşlarında idim. İyi hatırlıyorum. Ablam da 65-70 yıl önce at üzerinde gelin gitmişti. Şimdi ise arabalar çoğalınca bu gelenekler unutuldu. Gençlerin böyle bir geleneği yaşatmaları çok güzel bir olay. Allah mesut etsin." şeklinde konuştu. - MANİSA