Gelin ve Damattan Nikahtan Önce Emniyet Ziyareti

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde 22 yaşındaki Fatma Yapar ve 23 yaşındaki Uğur Özdemir, nikahtan önce Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



İlçede oturan Fatma Yapar ile bir otomotiv fabrikasında çalışan Uğur Özdemir, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan'da evlilik kararı aldı. Çift, nikah tarihlerinin 10 Nisan olması nedeniyle nikahtan önce Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gelin arabasıyla emniyet müdürlüğü binası önüne gelen çifti, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş karşıladı. Tektaş, "Hayatınızın bu mutlu gününde, bizlere zaman ayırarak ve değer vererek ziyaret ettiğiniz için teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.



Fatma Yapar da polislerin vatanın ve milletin birliği, bütünlüğü için gece gündüz mücadele ettiğini, nikah tarihlerinin polis haftasına denk gelmesi nedeniyle emniyet teşkilatını ziyaret ettiklerini belirtti. Emniyet Müdürü Tektaş, Fatma Yapar'a altın, Uğur Özdemir'e de Türk bayrağı hediye etti. Çift daha sonra, belediye nikah salonuna giderek evlendi.



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