Gelin ve Damat Oylarını Son Dakikalarda Kullandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Hasan Kaya ile Sibel Keskin çifti, düğün törenleri öncesinde, sandıklar kapanmak üzereyken oylarını kullandı.



Özel bir şirkette muhasebecilik yapan Sibel Keskin (24) ile bir firmada çalışan Hasan Kaya (23), düğünlerinin, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması gününe denk gelmesi nedeniyle gelin arabasıyla, oy kullanacakları Kalkancı İlkokulu'na geldi.



Oy verme işleminin bitmesine 5 dakika kala 1145 No'lu sandıkta oylarını kullanan çift, daha sonra düğün salonuna gitti.



Kaya, bir yıl önce evlenme kararı alarak düğün günlerini belirlediklerini anlatarak, "Düğünümüz halk oylamasına denk geldi. Öncelikle vatandaşlık görevimizi yapmak istedik. Eşimle beraber oy vermeye geldik, şimdi de düğüne gidiyoruz." dedi.



Sibel Keskin ise oylarını kullandıklarını, şimdi de düğüne gidip eğleneceklerini kaydetti.