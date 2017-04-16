Gelin ve Damat Önce Sandığa Koştu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, önceden aldıkları nikah günü referandum a denk gelen gelin ve damat, akşamki düğün öncesi sandığa gelinlik ve damatlıkta gelerek oy kullandı.



Fabrika işçisi 25 yaşındaki Fatih Ak ile 24 yaşındaki Selma Artış, bu akşamki düğün öncesi gelin ve damatlıkla referandum da oyunu kullanmak üzere Bozkurt İlköğretim Okulu'na geldi. Seçmenlerin şaşkın bakışları altında 1060 Nolu sandığa giden genç çiften önce damat Fatih Ak oyunu kullandı. Gelin Selma Atış'ın ise oyunu başka bir sandıkta kullanacağı belirtildi. Damat Fatih Ak, "Çok mutluyum. Oyumu attım. Nikah gününü daha önceden kararlaştırdığımız için değiştirmedik. Akşam düğünümüz olacak. Eşim Selma'nın, oyunu kullanması için Armutlu Mahallesi'ne de gideceğiz" dedi.



BALKONDAKİ AFİŞ KALDIRILDI



Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki bir balkona asılan, 'tabiki' diye başlayan ve referandum için bir karara işaret eden afiş, polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, afişin, seçim yasaklarına girdiği gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Afiş, iple bağlı bulunduğu balkondan kaldırıldı.



113 YAŞINDA SANDIĞA GİTTİ



Turgutlu'da sandığa gitmekte güçlük çekenler ise Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle ambulansla oy kullanacakları okullara taşınıyor. Turgutlu'da 2 çocuk ve 7 torun sahibi 113 yaşındaki Ayşe Karabüber, ambulansla getirildiği Turgutlu Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Görenlerin 'Maşallah' diyerek elini öptüğü Ayşe Karabüber, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyunu kullanan Karabüber, yine evde bakım hizmeti aracıyla evine götürüldü.



- Turgutlumanisa