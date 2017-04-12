Gelin ve Damat Meşaleler Eşliğinde Asma Köprüden Geçti

Hakkari'de havanın ısınmasıyla birlikte sezonun ilk düğününde gelin ve damat, Zap Suyu üzerindeki asma köprünün her iki tarafına asılan meşaleler eşliğinde kına alanına götürüldü.



Ağır kış şartlarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yöredeki düğün sezonu da başladı. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Olgunlar köyündeki genç iş adamı Burhan Ölmez'in yeğeni Adem Ölmez için Zap Suyu kenarında iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Adem ve Zozan çiftinin düğün törenine kanaat önderleri, il, ilçe ve çevre köylerden çok sayıda davetli katıldı.



Akşam saatlerinde Zap Suyu üzerindeki asma köprünün her iki tarafına asılan meşalelerin altından geçen gelin ve damat, kınanın yapılacağı alana zılgıtlar eşliğinde götürülerek ellerine kına yakıldı.



Kına gecesinin sabahında ise gelin ve damat yeniden asma köprüden geçirilerek Zap Suyu'nun karşı tarafında bulunan Olgunlar köyündeki düğün alanına götürüldü. Oldukça görkemli geçen düğünde, davetlilere kavurma ve pilav ikramı yapıldı.



Genç iş adamı Burhan Ölmez, düğün törenlerini il dışında ve çevre köylerde gelerek katılan tüm davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ