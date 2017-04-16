Gelin-damat Birlikte Oy Kullandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, genç çift, düğün salonuna gitmeden evvel sandığa giderek oy kullandı.



Ahmet ve Seher Can çiftti düğün öncesi 30 Ağustos İlkokulundaki 1228 nolu sandığa giderek tercihini yaptı. Gelin ve damatlık giyerek okula gelen genç çift, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.



Oylarını kullanan Ahmet ve Seher Can çiftti "Bu mutlu günümüzde oy kullanmak bize ayrı bir heyecan kattı. Bu, bizim hayatımızda güzel bir anı olarak kalacak" diyerek düğün salonunun yolunu tuttular. - SAMSUN