Gelin Adayının Bodrum Kaçamağı, Zuhal Topal'ı Kızdırdı

Geçtiğimiz hafta Naz'ın; "Zuhal Abla, ben artık programa katılmak istemiyorum. Bugün son defa Ali ile konuşmak istiyorum" sözleri üzerine Ali ve Naz yüzleşmiş Ali, Naz'ın gözyaşlarına dayanamamış ve ikili romantik bir kavuşma yaşamışlardı.

"YOLA ÇIKMADAN BİTİRMEK İSTİYORUM"

Ali ve Naz, bugün canlı yayındaydılar. Serum alarak ayakta duran Ali; "Bugün çok hastayım. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hafta sonu da hastaydım. Naz beni bırakıp, tatile gitti. 'Gitme' dedim gitti. Ben, sevdiğim kişi hasta olduğunda başucundan ayrılmam. Naz'ın beni sevdiğini sanmıştım; ama yanılmışım. Ben bu yola çıkmadan, bitirmek istiyorum. Sizden de bir şey rica ediyorum Zuhal Hanım, ben istesem bile siz Naz'la birlikte olmama izin vermeyin" dedi.



"İZİN ALMAM, SADECE HABER VERİRİM"

Ali'nin sözleri karşısında kendini haklı gören Naz; "Hafta sonu tatil yapmak için Bodrum'a gittim. Ali'ye haber verdim. 'Birlikte gidelim' dedim, gelmedi. Ali benim eşim değil, erkek arkadaşım. Bu nedenle ben izin almam, sadece haber veririm" şeklinde konuştu.



ZUHAL TOPAL RESTİ ÇEKTİ

Sizin durumunuz yılan hikayesine döndü diyen Zuhal Topal; "Bana sakın bundan sonra kimse Naz ve Ali diye gelmesin" diyerek ikiliye resti çekti.