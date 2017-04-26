Gelin Adayı Bahar'dan 2 Gündür Haber Alınamayınca Esra Erol Meraklandı
ATV'nin evlendirme programında kendisine eş arayan gelin adayı Bahar'dan 2 gündür haber alınamıyor. Erol'un ekibi Bahar'ın evine gitti ancak orada da yoktu.
Esra Erol'la izdivaç programında gelin adayı olarak kısmetlerini arayan Bahar 2 gündür programa gelmeyince Esra Erol merak içinde kaldı. Erol'un ekibi Baharı'ın evine gitse de Bahar kapıyı açmadı. Esra Erol böyle devam ederse eve polisle gideceklerini söyledi.
GELİN ADAYI KAÇIRILDI MI?
Gelin adayı 2 gündür haber alınamayınca "yoksa kaçırıldı mı?" sorusu akıllara geldi.
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