Gelibolulu Okçular Türkiye İkincisi Oldu

Gelibolulu okçular Samsun'da düzenlenen müsabakalarda Türkiye ikincisi oldu.



Samsun Tekkeköy Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan "Salon Okçuluk Şampiyonası"na, 29 ilden 60 kulüp ve 213 sporcu katıldı.



Şampiyonaya katılan Göksel Altıntaş, makaralı yay genç erkeklerde Türkiye dördüncüsü olurken, Serdar Bortay Maraş ve Oğuz Kaan Paşa'dan oluşan makaralı yay genç erkek takımı ise Türkiye ikinciliğini elde etti.



Altıntaş ve Paşa, 17-18 Ocak 2017'de yapılacak "Salon Milli Takım" seçmelerine katılma hakkı kazandı.