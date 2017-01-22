Gelibolulu Okçu Göksel Altıntaş Milli Takımda

Gelibolulu okçu Göksel Altıntaş milli takıma seçildi.



Gelibolu Yarımadaspor Kulübü antrenörü Emre Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altıntaş'ın, Samsun'da düzenlenen salon milli takım seçme yarışmasındaki başarılarından dolayı milli takıma seçildiğini söyledi.



Sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Özdemir, "Sporcumuzun milli takıma girmesi hepimizi sevindirdi. Tabi ki bu ilk değil ve son da olmayacaktır. Altyapısı çok sağlam ve hem kapalı hem de açık alan tesisleri olan bir ilçemizin olmasının yanında kabiliyetli sporcularımızla bir bütün oluşturarak bu başarılarımızı sürdüreceğiz. Arkadan gelen çok yetenekli minik sporcularımız var. Bu sporcularımıza Göksel Altıntaş'ın milli takıma girmesi örnek teşkil edecektir." diye konuştu.