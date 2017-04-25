Gelibolu'daki '57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne Binlerce Genç Katıldı
Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.
Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
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