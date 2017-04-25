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Gelibolu'daki '57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne Binlerce Genç Katıldı
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Gelibolu'daki '57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne Binlerce Genç Katıldı

Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.

Gelibolu'daki '57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne Binlerce Genç Katıldı

Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Gelibolu
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