Gelibolu'da Resim Sergisi

Gelibolu'da kimyager Doğan Dinç eğitmenliğinde verilen resim kursunda üretilen eserler sergilendi.



Gelibolu Kültür Merkezindeki sergi açılışına Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban ile çok sayıda sanat sever katıldı.



Sergiyi gezenler yağlı boya, kara kalem, akrilik, taş boyama, ebru sanatlarıyla hazırlanan eserleri inceleme fırsatı buldu.



Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dinç, asıl mesleğinin kimyagerlik olduğunu ancak resim eğitmenliği yaptığını söyledi.



Sergide 35 öğrencinin hazırladığı 350 eser bulunduğunu ifade eden Dinç, "Atölyemde 8 ve 20 yaş arasındaki yetenekli öğrenciler var. Bu konuda merakı olanlara eğitim veriyorum. İşte verilen eğitimin sonuçları da ortada." dedi.