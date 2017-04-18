Gelibolu'da Öğrencilere 23 Nisan Hediyesi

Gelibolu'da öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle ücretsiz film gösterimi yapıldı.



Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi sinema salonunda "Şirinler 3 Kayıpköy" isimli animasyon filminin gösterimi öğrencilere ücretsiz olarak sunuldu.



Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gösterimlerin her gün saat 11.00'de yapılacağını söyledi.



Çocuklar için yapacakları çalışmaların süreceğini ifade eden Özacar, "Sinema salonumuzda yarınlarımız olan çocuklarımızı misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar için ne yapılsa azdır." dedi.