Gelibolu'da Köy Hayırları Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı birçok köyünde muhtarların ve köy halkının organize ettiği ve geleneksel hale gelen köy hayırlarının ilki Yeniköy hayrıyla başladı.



Köylerde yardımlaşma duygularının artması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla düzenlenen Yeniköy hayrı, Yeniköy camiinde Kuran-ı Kerim ve mevlit okutulması ile başladı ve ardından alınan mahsul için şükür duası ile bu yılki mahsullerin bereketli olması içinde yağmur duası edildi. Duaların tamamlanmasının ardından köy hayrı için davet edilen misafirlere, etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapılarak hayır sona erdi. - ÇANAKKALE