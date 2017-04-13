Gelibolu'da Hayvan Hırsızlığı

Gelibolu'da bir besicinin ağılından 30 koyun çalındı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karainebeyli köyündeki hayvan üreticiliği yapan Kemal Kahyaoğlu'na ait ağıldan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 30 koyun çalındı.



Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kahyaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlarının çalınmasıyla mağdur olduğunu söyledi.



Kahyaoğlu, "Askerliğimi bitirdim, işlerimi biraz daha düzene koyduktan sonra evliliği düşünüyordum. Bu hainliği yapanlar sadece koyunlarımı değil hayallerimi ve geleceğimi de çaldılar. Bunların bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.