Gelibolu'da Fener Yolu Yenilenecek

Gelibolu Belediyesi, fener yolunun yenilenmesini kapsayan yapım ihalesi gerçekleştirdi.



Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce açılan, "Gelibolu Orduevi altı sahil yolu mimari, peyzaj uygulama projelerinin birinci etabının yapım işi" ihalesi belediye meclis salonunda gerçekleşti.



Yer tesliminden itibaren 245 günü kapsayan ihaleye dört firma teklif sundu.



Kılavuzluk istasyonu ile fener yolu iskelesi arasındaki bölgede yeni rekreasyon alanı oluşturulması amacını kapsayan proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolu, yol boyunca dinlenme alanı oluşturulacak.



Proje kapsamında yer alan bölgenin alt yapı sistemleri de geçtiğimiz yıl bütünüyle yenilenmişti.



Üst yapı düzenlemesi ile görselliğin ortaya çıkacağı proje ile ilgili ihale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracak.