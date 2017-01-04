Gelibolu'da 300 Fidan Toprakla Buluşturulacak

Gelibolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.Destek Hizmet Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler ekiplerince gerçekleştirilen program dahilinde, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde alt yapı, yol ve kaldırım düzenlemesi tamamlanan cadde ve sokaklarda ağaç fidanları toprakla buluşturuluyor. Yetkililer, bölgeye estetik bir görünüm kazandırmayı da hedefleyen çalışma kapsamında, toplam 300 adet top akasya cinsi fidanın dikiminin yapılacağını kaydetti.Belediye Başkanı Mustafa Özacar ise kent içi sokak ağaçlandırmalarına diğer alanlar gibi özel bir önem verildiğini, sokak ağaçlandırması çalışmalarına, tespiti yapılan sosyal yaşam alanlarında devam edileceğini ifade etti.