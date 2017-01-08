Gelibolu Belediyesinin Karla Mücadele Çalışmaları

Gelibolu Belediyesi, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle temizleme çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemesi için görevli ekiplerin kar ve buz temizleme çalışması yaptığı belirtildi.



Ekiplerin ana ve ara arterlerdeki yol ve kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlediğinin ifade edildiği açıklamada, çatılardaki buz sarkıtlarının da ortadan kaldırıldığı bildirildi.



Belediye yetkilileri vatandaşları, binaların saçak altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.