Gelibolu Belediyesinden Yakacak Yardımı

Gelibolu Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarından toplanan bilgiler doğrultusunda ilgili yönetmelik kapsamında hazırladığı program kapsamında 350 aileye 140 ton kömür, 65 aileye de 25 ton odun yardımında bulunulduğu belirtildi.



Belediye Başkanı Mustafa Özacar da konuya ilişkin açıklamasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yerel yönetim olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını, yardımların tüm mahallelere program dahilinde eşit bir şekilde ulaştırmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.