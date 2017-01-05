Gelibolu Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Özacar, toplantının açılışında meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.
Gündemde ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu oluşturulması konusu görüşüldü.
Toplantının ikinci oturumuna yarın 10.30'da devam edilecek.
Gelibolu Belediye Meclisi Toplantısı
Gelibolu Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.
Gelibolu Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.
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