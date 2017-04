Geleneksel Türk Okçuluğu "Unesco" Yolunda

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İnşallah geleneksel Türk okçuluğu dünya somut olmayan kültürel miras listesine dahil olacak" dedi. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Geleneksel okçuluğu yurdumuz sınırları dışında da bir çok yere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu açıdan UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde olacak olması önemli bir gelişmedir" diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel Türk okçuluğunun "Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınması için UNESCO'ya başvurdu. Kültür veTurizm Bakanı Nabi Avcı, "UNESCO'ya yapılan başvurunun 2018 yılı içinde sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Geleneksel Türk okçuluğunun Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)'nın "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması" listesine kaydettirilmesi için yapılan başvuruyla ilgili Okçular Vakfı'nda basın toplantısı düzenlendi. Vakfın Okmeydanı'ndaki merkezinde yapılan toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve aynı zamanda Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.



Toplantıda konuşan Nabi Avcı, UNESCO'ya aday olarak sunulan dosyada geleneksel okçuluk sporu etrafında şekillenen, yüzyıllar içinde belirlenmiş ilkeleri, kuralları, ritüelleri ve toplumsal uygulamaları olan geleneksel Türk okçuluğunun somut olmayan kültürel miras unsuru olarak tanımlandığını söyledi.



"2018 YILINDA BU SÜRECİ TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"



Bakan Avcı, 172 ülkeden 366 unsurun kayıtlı olduğu UNESCO "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesinde Türkiye'nin 14 kayıtlı unsuruyla en çok unsur kaydettiren ülkelerden biri olduğunu belirtti. Avcı, geleneksel Türk okçuluğu için hazırlanan dosyaya ilişkin "Türk okçuluğunun UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kaydedilmesi aynı zamanda Okçular Vakfı'nın faaliyetlerinin beynelminel tanınırlık, bilinirlik ve işbirliği zemini bulması manasına geliyor. O bakımdan 2018 yılında bu süreci tamamlamayı öngörüyoruz. İnşallah Türk okçuluğu dünya somut olmayan kültürel miras listesine dahil olacak" diye konuştu.



"ISLIK DİLİ" VE "HIDIRELLEZ"



Nabi Avcı, konuşmasında Karadeniz'deki 'ıslık dili' ve 'Hıdırellez' içinde UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınmasına yönelik müracaat ettiklerini belirtti. Avcı, "Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin ortaklığında 'Dedekorkut Destan Kültürü ve Halk Masalları' dosyamızı da çok güçlü olarak UNESCO'ya sunduk" dedi.



BİLAL ERDOĞAN: "YURDUMUZ SINIRLARI DIŞINDA BİR ÇOK YERE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



Toplantıda konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise okçuluk sporunun gelecek nesilleri daha iyi aktarılması ve benimsenmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Ata sporumuz olan okçuluk eğitiminin verilmesi vakfımızın bir misyonudur. Geleneksel okçuluğu yurdumuz sınırları dışında da bir çok yere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu açıdan UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde olacak olması önemli bir gelişmedir" dedi.



GELENEKSEL OKÇULUĞUN TANINMASININ ÖNÜ AÇILACAK



Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da UNESCO'ya yapılan başvurunun Türk kültüründe önemli bir yere sahip okçuluğun geniş kitleler tarafından tanınmasının önünü açacağını belirtti.



NABİ AVCI OK ATTI



Basın toplantısının ardından Okçular Vakfı'na bağlı okçular, ok atma gösterimi yaptı. Bu sırada Bakan Avcı da ok attı. Avcı, bir eğitmenin yardımının ardından yaptığı bir atışta başarılı oldu. - İstanbul