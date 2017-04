Geleneksel Türk Okçuluğu Unesco Yolunda

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İnşallah 2018 yılında Türk okçuluğu, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş olacak." dedi.



Geleneksel Türk okçuluğunun dünya kültürel mirasının temsil listesine kaydettirilmesi ile ilgili olarak Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıya katılan Avcı, Türkiye'nin 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olduğunu anlattı.



Somut Olmayan Kültürel Mirasın karşılığının aslında dünya manevi mirası olduğunu kaydeden Avcı, Türkiye'nin 14 manevi mirasının dünya miras listesinde olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün itibarıyla 172 ülkenin taraf olduğu bu sözleşmede dünya çapında 366 unsur kayıtlı. Türkiye de bunların arasında 14 unsurla somut olmayan kültürel miras listesine en fazla unsur kaydettiren ülkelerden biri halinde. 14 unsurla iyi bir durumdayız, inşallah daha da artacak. Türk okçuluğunun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi aynı zamanda Okçuluk Vakfının faaliyetlerinin de beynelmilel bir tanınırlık, bilinirlik ve iş birliği zemini bulması manasına geliyor. O bakımdan güzel bir başlangıç olacak inşallah. 2018 yılında bu süreci tamamlamayı ön görüyoruz. Çünkü bu Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girecek her bir unsurun asgari birtakım kriterleri karşılaması gerekiyor. İnşallah 2018 yılında Türk okçuluğu, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş olacak."



Etno Spor Kültür Festivali



Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Etno Spor Kültür Festivali'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 11-14 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.



Festivalde 11 spor dalını tanıtma fırsatı bulacaklarını anlatan Erdoğan, şunları anlattı:



"Spor dallarımızın dışında hem Anadolumuzun bütün bölgelerinin, Orta Asya ve Balkanlardaki kültürel öğelerinin tanıtılması... 7'den 77'ye ailecek gelinebilecek bir etkinlik olmasını hedefliyoruz. Geleneksel çocuk oyunları, manevi miras listesinde olan bazı kültür öğeler, Karagöz'den meddahına kadar orada sergilendiğini göreceksiniz. Halk oyunları ve geleneksel müziklerimizin halkımızla buluşturulduğuna şahit olacağız. Hem Etno Spor hem de Kültür Festivali. Dolayısıyla sporla beraber kaybetmeye yaklaştığımız kültürel değerimizin 7'den 77'ye bütün halkımızla buluşturulmasını hedefliyoruz. Bu 11 spor dalında 500 üzerinde sporcunun müsabaka ettiğini göreceğiz. Özellikle yağlı güreş, yaya okçuluğu, atlı okçuluk ve cirit gibi sporlarda hakikaten seyir zevkinin yüksek, uluslararası katılımcıların da olduğu müsabakaları da halkımız izleme fırsatı bulacak."



Festivalde bir araya getirilen kültürel değerlerin gezilerek görülmesi halinde sadece Anadolu değil, dünyanın 40-50 ülkesinin dolaşılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Biz onların hepsini bir alanda 4 günde topluyoruz. Önemli bir turist destinasyonu haline geleceğini ümit ediyoruz. Bununla ilgili hem bakanlığımız hem TÜRSAB'ın desteği de arkamızda. Onlarla beraber bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.



Okçular Vakfının tarihi misyonunun; bu sporu gelecek nesillere aktarmak ve çocukların sağlıklı gelişimi desteklemek olduğunu anlatan Bilal Erdoğan, okçuluk eğitiminin vakfın misyonu olduğunu, vakıf olarak geleneksel Türk okçuluğuna sahip çıkma kadar geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi de arzuladıklarını ifade etti.



Geleneksel okçuluğu ülke sınırları dışında da birçok yere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu bakımdan UNESCO tarafından geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alacak olması hakikaten önemli bir gelişme. Gelecek dönemlerde okçuluk sporunun gelişmesi adına dünyada eşi ve benzeri olmayan birçok uygulamayı da hayata geçireceğiz. İnşallah olimpiyat şampiyonlarının okçuluk sporunda Türkiye'den çıktığını da şahit olacağız. Hem de Okçular Vakfı Spor Kulübü bünyesinde bunların gerçekleştiğini göreceğiz. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde birçok geleneksel değerimizin yer alması aslında bir başlangıç. Bu tür çalışmalar, başvurular ve listeye girmeler sayesinde bu kültürel değerlerimizin bütün detaylarını ansiklopedik olarak tarihe not düşmüş oluyoruz. Ancak, bunların yaşatılması millet olarak bizim boynumuzun borcu. İnşallah gelecek yıl geleneksel Türk okçuluğu bu miras listesinde yerini alırsa, bize düşen vazife Türkiye'de geleneksel okçuluğu lisanslı olarak spor kulübü bünyesinde yapan, uluslararası müsabakalara katılan sporcu sayısını artırmak, gençlerimizin geleneksel okçuluğun bir spor disiplini olmanın ötesinde barındırdığı anlamları da öğrenmesini sağlamaktır."



Basın toplantısının ardından Okçuluk Vakfı öğrencileri gösteri atışı yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanı Avcı da ok ve yayı eline alarak atış denemesi gerçekleştirdi.