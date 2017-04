Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO'nun listesine giriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ok ve yayı eline alarak bir atış denemesi yaptı



İSTANBUL - "Geleneksel Türk Okçuluğu" UNESCO tarafından gelecek nesillere aktarılması amacıyla koruma altına alınıyor. Türk Okçuluğu, 2018 yılında 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girecek.

Türk ve dünya kültür mirasında önemli bir yere sahip olan "Geleneksel Türk Okçuluğu" UNESCO tarafından koruma altına alınıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan başvurunun 2018 yılında sonuçlanması bekleniyor.

"Geleneksel Türk Okçuluğu"nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için başvurunun yapılmasının ardından Okçuluk Vakfı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan katıldı.

"14 unsurla iyi bir durumdayız"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO'ya sunulan dosyanın Okçular Vakfı ev sahipliğinde 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlandığını açıkladı. Türkiye'nin hali hazırda 14 unsurunun listede olduğunu hatırlatan Avcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "172 ülkenin taraf olduğu sözleşmede dünya çapında 366 unsur kayıtlı. Türkiye'de bunların arasında 14 unsur ile 'somut olmayan kültürel miras' listesine en fazla unsur kaydettiren ülkelerden biri halinde. 14 unsurla iyi bir durumdayız inşallah daha da artacak. Türk Okçuluğu'nun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi aynı zamanda Okçuluk Vakfı'nın faaliyetlerinin de beynelminel bir tanılırlık ve iş birliği zemini bulması manasına geliyor. O bakımdan güzel bir başlangıç olacak inşallah. 2018 yılında bu süreci tamamlamayı ön görüyoruz. Çünkü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girecek her bir unsurun asgari bir takım kriterleri karşılaması gerekiyor. İnşallah Türk Okçuluğu, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilecek."

"Geleneksel Türk Okçuluğu'nu büyütmek borcumuz"

Basın toplantısında Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da konuştu. Geleneksel Türk Okçuluğu'nun bir miras olarak bugünlere geldiğini belirten Bilal Erdoğan Türk Okçuluğu'nun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesinin ardından daha da önemli hale getirilmesini gerektiğini söyledi. Erdoğan, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bizim bir çok geleneksel değerimizin yer alması aslında bir başlangıç adımı. Bu tür çalışmalar, başvurular ve listeye girmeler sayesinde bu kültürel değerlerimizin bütün detaylarını tarihe not düşmüş oluyoruz. Bunların yaşatılması millet olarak bizim boynumuzun borcu. İnşallah gelecek yıl Geleneksel Türk Okçuluğu bu miras listesinde yerini alırsa, bize düşen Türkiye'de Geleneksel Okçuluğu lisanlı olarak spor kulübü bünyesinde yapan, uluslar arası müsabakalara katılan sporcu sayısını artırmak bize düşen vazifedir" dedi.

Basın toplantısının ardından Okçuluk Vakfı öğrencileri gösteri atışı yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ok ve yayı eline alarak bir atış denemesi yaptı.