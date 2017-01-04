Kastamonu'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu açıldı.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu açtı.





Vali Mesut Yıldırım, kursu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türklerde okçuluğun ve özellikle atlı okçuluğun önemine değinerek, "Milli ve manevi değerlerimizi yansıtan en güzel ata sporlarından biri olarak vatandaşlara da bu sporu sevdirmek üzere imkan ve tanıtımlar gerçekleştireceğiz." dedi.



Kursu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KYK İl Müdürü Reşat Asrak da ziyaret ederek, öğrencilerin atışlarını izledi.



KYK İl Müdürlüğünde açılan kursta Cengiz Günday tarafından 50 öğrenciye okçuluk eğitimi veriliyor.