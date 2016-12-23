Geleneksel Türk İslam Sanatı Yıldırım'da Hayat Buluyor

Yıldırım Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete geçirilen tarihi Hançerli Hamamı'nda düzenlenen geleneksel Türk İslam sanatı çini kursları yoğun ilgi görürken, 7'den 70'e her yaştaki kursiyerlerin elinde güzel eserler ortaya çıkarıyor. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftalık 10 saat toplamda 280 saatlik eğitime katılan kursiyerlerin yaptığı çalışmalar ustaların eserleri ile yarışırken, uzun ve sabırlı bir eğitim gerektiren çini kursuna Yıldırımlılar yoğun ilgi gösteriyor. Osmanlı dönemindeki motiflerin birebir aynısını yapmayı kural edinen kursiyerler yenilikçiliğe değil gelenekçiliğe önem veriyor. Çoğunluğu ev hanımlarının oluşturduğu kursta bayanlar, klasik desen çalıştıkları objelerde, kız istemeye giderken çiçeklerini koymak için vazolar, çikolatalarını koymak için kaseler ile camlar ve tepsiler üretiyor.

'İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ'

Donanımlı bireyler yetiştirmenin toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde önemli bir adım olduğu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' anlayışından hareketle insanlarımızın kişisel gelişimlerine değer katacak hizmetler üretiyoruz. YIL-MEK bünyesinde ücretsiz düzenlenen çini kursunu tamamlayarak mesleki yeterliliklerini kazanan hemşerilerimiz, meslek sahibi olabilir ve hobiler edinebilirler" ifadelerini kullandı.