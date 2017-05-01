Geleneksel Türk Halkoyunları Şenliği Başladı

Halkoyunları kültürünü öğretebilmek ve yaymak için organize edilen ve iki gün boyunca Kavaklık Parkı'nda gerçekleşen şenlik birbirinden renkli sahneler oluşturdu.

Hem Gaziantep yöresine ait halk oyunları hem de farklı yörelere ait oyunların sergilendiği şenliğe, 30 farklı halkoyunları ekibi katıldı.

8. Çocuk Festivali kapsamında yapılan şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenlik bugün de gün boyu Kavaklık Parkı'nda devam edecek.

Şenliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, öğrenciler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.