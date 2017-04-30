Geleneksel Türk Halkoyunları Şenliği Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Geleneksel Halk Oyunları Şenliği" başladı.



Halkoyunları kültürünü öğretebilmek ve yaymak için Kavaklık Parkı'nda düzenlenen şenlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.



Hem Gaziantep yöresine ait halk oyunları hem de farklı yörelere ait oyunların sergilendiği şenliğe, 30 farklı halkoyunları ekibi katıldı.



8. Çocuk Festivali kapsamında yapılan şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Şenlik bugün de gün boyu Kavaklık Parkı'nda devam edecek.