Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, unutulmuş Türk oyunlarının yaşatılması için "Geleneksel Türk Akıl Oyunları" turnuvası düzenledi.



Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Tarih Atölyesi Türk-İslam kültürüne uygun ve unutulmuş akıl oyunlarının yaşatılması için proje geliştirdi. Geleneksel Türk Akıl Oyunları proje ile lise düzeyinde 7 okuldan 60 öğrenci, Mangala, Türk Daması ve 9 Taş oyunlarını 3 gün boyunca Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesindeki atölyede oynayacaklar.



Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aynur Özden, okul içinde Türk akıl oyunları atölyesi açtıklarını, şimdi de lise düzeyindeki öğrenciler arasında turnuva düzenlediklerini söyledi. Türk akıl oyunları sayesinde çocukların birbiri ile kaynaşmasını, kültürel değerleri öğrenmesini amaçladıklarını belirten Özden, "Bu oyunları yapmaktaki temel amacımız, çocukları bilgisayar ve cep telefonuyla kalabalıklar içerisinde yalnız ve bireysel takılıyorlar. Sana alemde arkadaşlıklar ediniyorlar, arkadaşlık haricinde her türlü imkanı bulabiliyorlar fakat bunların güvenilir bir tarafı yok. Bu konuda çocukları bir çok tehlike bekliyor. Bu tehlikelerle birlikte çocuklar yalnızlaşıyor, yalnızlaştıkça mutsuz oluyorlar. Mutsuz olan insanlar ilaç kullanıp, depresyona giriyorlar. Bu da çeşitli toplumsal sorunların oluşmasına neden oluyor. Biz 4 bin yıllık geleneğimiz içerisinde, tabii kaybolan kültürümüz çok fazla, bunların içerisinden bilinen kültürlerimizi hem yaşatmak hem de çocukların birebir, arkadaşlarıyla göz göze gelerek, duygusal bir bağ kurarak arkadaşlık ediyorlar, bu da hem bizim kontrolümüzde olmuş oluyor hem de bu oyunları öğreniyorlar. Bu oyunlar zeka oyunları, çocuklar hamle yaparken karşı taraftakinin hamlesini de düşünerek, planlı, programlı bir şekilde, hayatını da bu oyunlar sayesinde planlamayı öğreniyor. Böylece çocukların gerçek alemin içerisinde birbirine saygı göstererek, severek yeniden toplumsallaşmayı sağlamayı, eski kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi göstermeyi planladık" dedi.



Tarih atölyesinin Geleneksel Türk Akıl Oyunları projesinin ilk ayağını gerçekleştirdiklerini anlatan Tarih Öğretmeni Serhat Çınar, "Tarih Atölyesi dediğimizde, ilk önce kendi geleneklerimize, kültürümüze, Türk ve İslam kültürüne uygun ama unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi biz tekrar canlandırmaya, yaparak, yaşayarak çocukların bilgilerini davranışa dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu amaçla il genelinde turnuva düzenledik. Turnuvamız başarılı olursa, ulusal anlamda projeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu projenin ilk ayağını bitirdikten sonra da ikinci ayağı Hacivat-Karagöz, hat gibi öğrencilerimizin tanımasını arzu ettiğimiz Türk ve İslam kültürüne ait değerlerimizi gün yüzüne çıkartıp hayata geçirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi Öğrencisi Zeynep Bayırlı, bu oyunla matematik zekasını çok geliştiğini fark ettiğini, matematiksel olarak stratejiler geliştirdiklerini belirtti.



Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi Öğrencisi Mustafa Açıkel, "Sanal alemde telefonların, bilgisayarların esiri olmaktan çıkarıp gerçek hayata döndürdü. Sanal alemin, telefonun esiri olmak yerine gerçek insanlar konuşmak, yüz yüze gelmek daha keyifli hale geldi" dedi.



Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Öz ise, "Hem zekamızı geliştirmek hem de boş vakitleri değerlendirmek açısından güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.



Geleneksel Türk Akıl Oyunları turnuvasının açılışına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR