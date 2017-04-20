Geleneksel Spor Şenlikleri' Saü'de Başladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünün bu yıl ikincisini düzenlediği 'Geleneksel Spor Şenlikleri' başladı.



Üç gün sürecek olan şenlikler kapsamında Serbest Güreş, Grekoromen Güreş, Atletizm, Maraton, Wushu, Voleybol, Basketbol, Karate, Badminton, Futsal, Satranç, Masa Tenisi, Teakwando, Boks ve Geleneksel Okçuluk branşlarında toplam 260 sporcu yarışmalara katılacak. Spor Şenlikleri kapsamında üç gün boyunca öğle yemekleri verilecek. Şenlikler müsabakaların son günü olan 21 Nisan Cuma günü ödül töreni, dans ve spor gösterileri ile sona erecek. - SAKARYA