Geleneksel Pilav Dağıtımından Aylık 5 Bin Kişi Faydalanıyor

Kırşehir'de geleneksel hale gelen ve her ayın ilk Cuma günü dağıtımı yapılan ahi pilavı etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi,



Belediye ve Esnaf Odaları Birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen ahi pilavı dağıtımı Cacabey Meydanında kurulan çadırda gerçekleşti.



Gerçekleşen etkinliğin birlikteliği sağladığını anlatan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, "Kırşehir halkını ahi gelenekleri kapsamında birleştirmek ve insanımızla birlikte olmak duygusunu daima yaşatacağız. Belediye ile birlikte başlattığımız organizasyon geleneksel hasle geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."dedi.



Her ayın ilk Cuma günü gerçekleşen etkinlikte hazırlanana ahi pilavı 5 bin kişiye Cacabey Meydanında ikram ediliyor. - KIRŞEHİR