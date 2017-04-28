Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi Kayseri'de Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi' açıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezinde açılan sergiye, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, KESOB Başkanı Ahmet Övüç ve davetliler katıldı. sergi hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Sergimizin amacı, Türkiye çapında kaybolan sanatları ortaya çıkarmak ve bu değerleri de tanıtmaktır. Sergilenen eserler ülkemizdeki en orjinal ve kayıp olmaya yüz tutan eserlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu eserlerin çok özellikli olanlarını topluyor. Bizde bunu genel müdürlüğümüzden talep ettik ve bu el sanatlarını şehrimizle buluşturmak istedik. Bu eserler hem sanatçılarımızın ufkunu geliştirir hem de kültürel varlığımız olan bu el sanatlarımızı hemşerilerimiz ile buluşturmak için bu sergiyi düzenledik" ifadelerini kullandı.



Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi 1 hafta boyunca açık kalacak. - KAYSERİ