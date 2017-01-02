Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Tamamlandı

Bilge Nesil ailesinin gün geçtikçe büyümesinden dolayı; geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl iki grup halinde planlanan geleneksel kahvaltı organizasyonunun ilk grubu, 24 Aralık Cumartesi günü Bilge Nesil üyeleri ve velilerinden oluşan yaklaşık 750 davetliyle bir araya gelmişti. İkinci grubu ise 31 Aralık Cumartesi günü Bilge Nesil üyeleri ve velilerinden oluşan yaklaşık 500 davetliyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen bu büyük organizasyona Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Coşkun, Zeytinburnu İlçe Müftüsü İsmail Gökmen, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Mücahit Yentür, EğitimBirSen Sendika Başkanı İsmail Çetinkaya, Türk EğitimSen İlçe Başkanı Halil Bektaş, Okul Müdürleri ve öğretmenler iştirak etti.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'ndeki 6'ncı Bilge Nesil Kahvaltısında buluşan Bilgi Evi üyeleri aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltı yapmanın tadını çıkardı. Kahvaltı esnasında, Bilgi Evi üyeleri okudukları şiirler ve seslendirdikleri türkülerle davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Program sonunda çekiliş ile şanslı 10 Bilgi Evi üyesine hediyeleri Başkan Murat Aydın tarafından takdim edildi.

Program sonunda, etkinliğe katılan öğrenciler; aileleri, öğretmenleri ve Başkan Murat Aydın ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.