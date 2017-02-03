Geleneksel Ahi Pilavı Dağıtımı Yapıldı

Geleneksel hale gelen ahi pilavı dağıtımı Cacabey Meydanında yapıldı.



Kırşehir Belediyesi ve Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Ahi Pilavı' dağıtımı Cacabey Meydanında gerçekleşti.



Kırşehir'de her ayın ilk Cuma günü Cuma Namazı sonrası geleneksel hale getirilen pilav dağıtımına protokol ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.



Pilav dağıtımı ile birlikte birliktelik ve beraberlik duygularının ön plana çıkması amaçlanıyor. Cacabey Meydanında gerçekleşen pilav dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve vatandaş katılım gösterdi. - KIRŞEHİR