Gelecekten Gelen Tek Otomobil İstanbul Autoshow'da
Generali, 2015 yılından bu yana hizmet ve sigorta sponsorluğunu üstlendiği, otomobil tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İstanbul Autoshow 2017'ye damgasını vuracak büyük bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.
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