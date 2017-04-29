Gelecekteki Ben' Projesiyle Öğrenciler Bilinçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen 'Gelecekteki Ben' projesi kapsamında liseye hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer şenliği gerçekleştirildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, liseye hazırlanan öğrencilere destek olmak, onları bilinçlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen kariyer şenliğinde, öğrencilere Mersin genelindeki liselerin tanıtımı yapıldı. Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden gelen ortaokul öğrencilerinin katıldığı kariyer şenliğinde konferanslar, paneller, mini konserler ve halk oyunları ekibinin gösterileri yer aldı.



Öğrenci koçu, yazar ve danışman, kişisel gelişim ve eğitim uzmanı İlhan Ürkmez'in 'Başarı için hedef belirleme' konulu konferansında öğrencilere hedef belirleme, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısıyla baş etme yolları, başarıya ulaşmanın püf noktaları, potansiyel, performans, gayret etme ve sonuca ulaşma ile ilgili eğitim verilirken, başarı öykülerinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.



Öğrencilerin ilgi ile dinlediği konferans sonrası Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini konser vererek salondaki öğrencileri neşelendirdi. 'Özel sektör ne ister' konu başlıklı panel ile devam eden etkinlikte, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı mini konser verdi. - MERSİN