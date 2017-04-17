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Gelecekte Jaguar Modelleri Hibrid Teknoloji Kullanabilir
Gelecekte Jaguar Modelleri Hibrid Teknoloj...
Yeni Nesil Audi A3 Geliyor
Gelecekte Jaguar Modelleri Hibrid Teknoloji Kullanabilir
CARMEDYA.COM – Jaguar, dört silindirli motorunu kullanmaya başladıktan sonra hibrid teknolojilere de sıcak baktığını açıkladı.
17 Nisan 2017 Pazartesi 10:58
Kaynak:
Carmedya.com
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