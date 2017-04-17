Gelecekte Jaguar Modelleri Hibrid Teknoloji Kullanabilir

CARMEDYA.COM – Jaguar, dört silindirli motorunu kullanmaya başladıktan sonra hibrid teknolojilere de sıcak baktığını açıkladı.

Gelecekte Jaguar Modelleri Hibrid Teknoloji Kullanabilir



Kaynak: Carmedya.com

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Jaguar