Gelecek Sezon Fenerbahçe'de Kalacak mı ?

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya, "Gazetelerde çok şey yazıyorlar ama en önemlisi ben bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum ve umarım Fenerbahçe'de oynamaya devam ederim" cevabını verdi.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydeden Hollandalı yıldız oyuncu Jeremain Lens, yayıncı kuruluşa yaptığı maç değerlendirmesinde şunları söyledi:



"GEREKENİ YAPTIK"



"Aldığımız skordan dolay mutluyuz. Rakiplerimize yakın kalabilmek açısından önemliydi galibiyet ve gerekeni yaptık. En iyi maçlarımızdan değildi ama zorluydu bir karşılaşmaydı. Rakibimiz iyi hazırlanmış ve planları vardı. İlk yarı bizim için zorlu oldu. Gol için rakibi zorladık. Rakibin kendi kalesine attığı golle aradığımız ilk gol birinci yarıda geldi."



"UMARIM FENERBAHÇE'DE OYNAMAYA DEVAM EDERİM"



Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ve "Türkiye'de başka kulüpte oynar mısın?" sorularına da Lens, "Bu durum sadece bana değil. Sunderland ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama her zaman da söylediğim gibi Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha uzun yıllar da burada oynamak isterim. Gazetelerde çok şey yazıyorlar ama en önemlisi ben bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum ve umarım Fenerbahçe'de oynamaya devam ederim. Gelecek neler getirir, bunu bilmiyorum" yanıtlarını verdi.



(İHA)