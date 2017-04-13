Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gelecek e-ticarette. Teknolojiye ayak uyduramayan geri kalır." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı"ndaki "Yeni Dünya Düzeninde Gündem ve Öngörüler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016'da yüzde 2,9 büyüdüğünü, bu büyüme oranının ABD ve AB ülkelerinin üzerinde olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşın "müthiş" bir başarı elde ederek büyüme yakaladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "AB ve ABD'ye kıyasla biz daha iyi bir büyüme yakaladık. Hain FETÖ darbe girişiminden 3 ay sonra Türkiye'nin tekrar büyüme hızını yukarıya çıkardık. Bu önemli başarı hikayesinin ardında Türk özel sektörü var. Hepinizi tek tek kutluyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin gelişimini ışık haritasından takip ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin gelişmesini NASA'nın çektiği gece ışık haritasından takip ediyorum. 1990 ile 2015 yıllarını kıyasladığımızda İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Manisa'ya, Denizli'den Adana'ya, Mersin'den Hatay'a ve Gaziantep'e kadar ışık hüzmesi nasıl geliştiğimizi net bir şekilde gösteriyor. Peki bu ışık huzmesi ile nereye gitmek istiyoruz? Türkiye'nin batısına... Gelmek istediğimiz yer, hedefimiz Avrupa... Türkiye olarak her tarafın ışıl ışıl, zenginleşmenin olduğu bir harita görmek istiyoruz."



"İş bulamazsak mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar"



Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde en önemli noktanın işsizlik meselesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak zorunda olduklarını vurguladı.



Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İş bulamazsak o zaman mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar. 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz şurada işsizlik meselesini çözmek için Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan destek istedik. İş dünyasına bugüne kadarki en iyi desteği sağladılar. Yeni istihdamda, 3 ay işe alınan kişinin maaşını devlet ödüyor. Sigortasını devlet veriyor. 3 ay sonra bu kişi çalıştırmaya devam edilirse sadece 773 lira olan kişi başına düşen vergi ve SSK primlerinin hepsini de devlet ödüyor. Bu girişim sayesinde tarihi bir başarı yakaladık."



Hisarcıklıoğlu, ekonominin zor bir dönemden geçtiği günümüzde işletmelere kefil olmak için yaptıkları görüşmeler sonucu Kredi Garanti Fonu'nu hayata geçirdiklerini, KOBİ'lere nefes vermek için güç birliği yaptıklarını, bütün bankalarda geçerli olmak üzere krediye ihtiyaç duyan işletmelere bir günde talep yarattıklarını, 3 ay içinde 91 bin firmanın kullandığı kredilerin 75 milyar lirasına kefil olduklarını bildirdi.



Hisarcıklıoğlu, kredi geçmişi bozuk KOBİ'ler için kredilerin yeniden yapılandırılmasının kolaylaştırıldığını da ifade etti.



"Türkiye'de 72 milyon kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz"



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaretin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunurken de, perakende sektörü temsilcilerine hitaben şunları kaydetti:



"Gelecek e-ticarette. Teknolojiye ayak uyduramayan geri kalır. Türkiye'de e-ticaretin payı yüzde 2. Önümüzde fırsatlar var. Çünkü Türkiye'de 72 milyon kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz. e-ticaret kullanımında 137 ülke içinde 49. sıradayız. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Eğer gelişmeleri takip etmezsek daha da geri düşeceğiz. e-ticaret konusunda Gümrük Bakanlığı ile bir çalışma yaptık. Güven damgası başladı. Artık e-ticaret daha güvenli olacak. Türkiye'de bu işe en hızlı sizler adapte olabilirsiniz. Bunun için girişimci ve cesur olmak lazım. Siz yereller müthiş güçlü ve iyisiniz. Girişimcilik zaten ruhunuzda var. Önümüz açık. Cesur olun. Bizim yaşıtlarımız, 35. sırada olan ekonomimizi 17. sıraya getirdi. Bizden sonraki kuşak eğitimli, kültürlü, teknolojiden anlıyor. Onların da desteğiyle hedefimiz olan ilk 10 içinde yer alacağız."



"Eti, gelecekte perakende sektöründe yer almayacak"



ETİ Gıda Satış Grup Başkanı Ahmet Cüneyt Volkan da ticarette değişmeyen şeyin karlılık olduğunu vurgulayarak, "Değişen koşullarda ayakta kalabilmek, değişime ayak uydurabilmek en temel yaklaşımımız. Bu konudaki yaklaşımlarımızı eskiden olduğundan daha farklı yöneterek günümüzdeki ticari beklentilerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.



Sektör temsilcilerinden ETİ'nin yatırımlarına ilişkin birçok soru aldıklarını ifade eden Volkan, ETİ'nin gelecekte perakende sektöründe yer almayacağını, ETİ'nin kendi markalarıyla perakendeci müşterileriyle işini geliştirmek istediğini kaydetti.



Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ise 2016'nın zor geçtiğini, sektör temsilcilerinin karlarını gayrimenkule yatırdığı için likidite sorunu yaşadığını söyledi.