Geleceğin turizmcilerine antik kentler tanıtıldı

Turizm lisesi öğrencilerine Kanlıdivane ve Elaiussa Sebaste antik kentleri tanıtıldı

Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk:

"Erdemli tarihi ve kültürüyle efsanelerin izinin sürülebileceği bir kent"



MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğin turizmcilerine ilçenin tarihi ve turistik mekanları gezdirildi. Turizm lisesi öğrencilerine etkinlik kapsamında tarihi Kanlıdivane ve Elaiussa Sebaste antik kentleri tanıtıldı. Öğrencilere antik kentlerin efsaneleri ve özellikleriyle ilgili bilgiler de aktarıldı.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli'nin tarihi ve kültürüyle efsanelerin izinin sürülebileceği bir kent olduğunu söyledi.

Pamuk, "Erdemli klasik üçlü dediğimiz deniz, güneş ve kumun en güzel şekliyle var olduğu, en güzel plajların sahillerin olduğu bir kentimiz. Aynı zamanda bu klasik üçlünün dışında da tarihi ve doğal güzelliklerinde zengin bir kültürel alt yapısının olduğu bir ilçe. Buralarda 20'nin üzerinde ören yerimiz mevcut. Bu ören yerleri gezilip buralarda efsanelerin izinin sürüleceği mekanlar. Erdemli'nin tarihi yerlerini hep birlikte geziyoruz. Önce kendimiz tanıyıp sonra tanıtıma katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da Erdemli'nin zengin bir tarihi ve kültürel yapıya sahip olduğunu belirterek, "Zaten Erdemli'miz Kızkalesi ve diğer tarihi yerleriyle dünyanın en mükemmel yerlerinden bir tanesi. Fakat bildiğiniz gibi gün yüzüne çıkmamış, keşfedilmemiş o kadar çok eserleri, o kadar çok değerleri var ki. İnşallah bu değerlerimizin tamamını biz el birliğiyle dünyaya, Türkiye'ye tanıtacağız" diye konuştu.

Öğrenciler ise geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu eserleri dünyanın görmesi gerektiğini ve tarihi mekanların her noktasının çok değerli olduğunu dile getirdi.

Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla öğrenciler tarihi mekanlar gezisine Kızkalesi ve çevresindeki ören yerleriyle devam etti.