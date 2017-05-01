Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"Nda Birinci Galatasaray Üniversitesi
İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) hukuk öğrencileri arasında düzenlediği "Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması" birinciliği Galatasaray Üniversitesi ekibi kazandı.
İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) hukuk öğrencileri arasında düzenlediği "Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması" birinciliği Galatasaray Üniversitesi ekibi kazandı.
ISTAC'ın ilk kez hukuk öğrencilerini buluşturduğu Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü'nde düzenlenen tahkim davası yarışmasına Türkiye'nin farklı köşelerinden gelen genç hukukçular katıldı. Zorlu Holding'in destekleriyle düzenlenen yarışma organizasyonuna Genç ISTAC platformu imza attı. Yurt genelinde üniversitelerin hukuk fakültelerinden 42 takımın katıldığı "Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"nda, 230 öğrenci birincilik hedefiyle mücadele etti.
Takımlar, gerçek bir tahkim yargılamasında olduğu gibi, aylar öncesinden davacı ve davalı olarak dilekçelerini sundu ve düzenlenen "varsayımsal duruşmalar"da "söz savunmada"ydı.
Türkyie genelinden 32 takımın yer aldığı sözlü yargılama ve duruşmalarda, tahkim alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra, önde gelen hukuk bürolarından avukatlar hakemlik yaptı. Ticari bir uyuşmazlığın "İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları" uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan yarışmada ilk 8'e kalan ekipler, yarı final ve final heyecanı yaşadı.
Yarışmanın final duruşmasında ise Bilkent Üniversitesi ile Galatasaray Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kürşat Karacabey, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke ve İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı'nın hakemliğinde gerçekleşen final yarışmasında, birincilik sevincini yaşayan taraf Galatasaray Üniversitesi oldu.
Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü de Bilkent takımından Hande Pat'a verildi. Genç ISTAC Özel Ödülü'nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi aldı.
İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmayı "hukukçuların şöleni" olarak yorumladı;
"İstanbul Tahkim Merkezi artık avukatların merkezi konumunda, fevkalade sahip çıkıyorlar ISTAC'a… Bu yarışmaya gösterilen ilgi de bunun göstergesiydi. Şölen gibi iki gün yaşadık. Merkezimiz belki de en güzel aktivitelerinden birini gerçekleştirdi. ISTAC kısa bir süre önce faaliyete geçmesine rağmen, uluslararası davalarla aktif bir tahkim merkezi oldu. Genç hukukçularımız için de yeni bir çekim merkezi haline geldi. En önemlisi ise, hem özel sektör hem kamu sektörü ISTAC'ı benimsedi. Artık sözleşmelere ISTAC tahkimi şartı yazılıyor, etkinliğimiz her geçen gün artıyor."
Yarışmayı destekleyen Zorlu Grubu'na ve hakemlik yapan hukukçu ve akademisyenlere teşekkür eden Akıncı, geleceğin tahkim avukatlarına "Bu yarışmanın kaybedeni yok" mesajını verdi:
"Yarışmanın gerçekleşmesinde aktif rol üstlenen Genç ISTAC, 1820'ye ulaşan üye sayısı ile kurumumuz için önemli bir platforma dönüştü. Artık İstanbul Tahkim Merkezi, genç hukukçuların adresi…
"Geleceğin avukatları mesleklerini bu merkezde milletlerarası düzeyde icra edecek. Biz ISTAC olarak avukatları ve hakemleriyle yeni bir tahkim jenerasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Geleceğin tahkim avukatı kim? Hepinizsiniz."
Zorlu Holding Hukuk Direktörü Özlem Gelbal Uluışık da, "ISTAC'ın avukatlık mesleğine katacağı itibarı gözardı edemeyiz" derken, genç hukukçuların yarışma heyecanına ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İstanbul Tahkim Merkezi'nin gelenekselleştirmeyi hedeflediği "Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"nda final mücadelesi veren takımlar, üniversitelerine para ödülleri ve sürpriz hediyelerle döndü;
*Birincilik Ödülü; Galatasaray Üniversitesi (7.500 TL)
*İkincilik Ödülü; Bilkent Üniversitesi (5.000 TL)
*Üçüncülük Ödülü; Anadolu Üniversitesi (2.500 TL)
*Geleceğin Tahkim Avukatı; Hande Pat (Bilkent Üniversitesi)
*Genç ISTAC Özel Ödülü; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
*En İyi Dava Dilekçesi Ödülü; Gazi Üniversitesi
*En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü; İstanbul Şehir Üniversitesi
(Fotoğraflı) - İstanbul