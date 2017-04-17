Geleceğin Sanatçıları Yıldırım'da Yetişiyor

Çocuklar için tiyatro seferberliği başlatarak Adile Naşit Tiyatrosu'nu ikinci evleri haline getiren Yıldırım Belediyesi, miniklere tiyatro eğitimi de vererek sanatla kucaklaşmalarına imkan tanıyor.



Tiyatro oyunlarıyla çocukları her pazar bir araya getiren Yıldırım Belediyesi, miniklere tiyatro eğitimi de vererek geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda Yıldırım Belediyesi Tiyatro Kursu'nun minik kursiyerleri yeteneklerini sergiliyor. 7-13 yaş arasındaki kursiyerlerin hikayelerini oyunlaştırarak sahnelediği oyun medyayı konu ediniyor. Şiddet, bilinçsiz tüketim ve kötü alışkanlıkların konu edinildiği oyunda, minik sanatçılar medyanın yanlış kullanımında ortaya çıkan olumsuz sonuçları işliyor.



Sanatı sevdiren ve geleceğin yetenekli tiyatro sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlayan kursta minikler, sertifikalarını anne babalarının elinden alarak başarılarını aileleri ile paylaştı. - BURSA