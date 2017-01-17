Geleceğin Şampiyonları Yalova'da Belli Oluyor

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 22 Ocak'ta Yalova'da başlayacak.



Türkiye Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye'nin dört bir yanından 400'ün üzerinde boksörün Yalova'da ringe çıkacağını belirterek, şampiyonada 10 farklı sıklette birbirinden heyecanlı maçlar beklediklerini söyledi. Gençler kategorisinde 1999 ve 2000 doğumlu sporcuların yer alacağına dikkati çeken Başkan Gözgeç, "Şampiyona 21 Ocak'ta düzenlenecek teknik toplantı ile resmen başlamış oluyor. 22 Ocak saat 16'da ise ilk maç için sporcularımız ringe çıkacak. Aynı gün saat 17.30'da ise açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Genç Erkekler Şampiyonası, 27 Ocak'ta yapılacak final müsabakalarıyla son bulacak. Sporcular, antrenörler, teknik heyetler ve hakemlerimizle birlikte çok sayıda spor adamı şampiyona kapsamında Yalova'da olacak. Spora olan ilgi ve desteklerini yakinen bildiğim Yalovalı kardeşlerimizi bu önemli şampiyonada tribünlere davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - YALOVA